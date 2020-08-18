У Франції маски для обличчя стали обов'язковими на роботі

У Франції маски для обличчя відтепер будуть обов'язковими на робочих місцях, за винятком окремих офісів, де їх можна буде знімати.

Про це заявила міністр праці Елізабет Борне після зустрічі з представниками профспілок та роботодавців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

До кінця серпня маска буде обов'язковою в коридорах, роздягальнях, у відкритих приміщеннях офісів і під час зустрічей. Без масок можна буде працювати тільки в приватних офісах, де людина не контактує з іншими людьми.

Борне заявила, що "необхідно було систематизувати, як рекомендовано Вищою радою громадської охорони здоров'я (HCSP), носіння масок у всіх закритих і загальних робочих приміщеннях".

Міністр додала, що маски вважаються професійним захисним спорядженням і, отже, повинні оплачуватися роботодавцями.

Вона також рекомендувала по можливості віддалену роботу.

Останніми днями у Франції спостерігаються сплески нових випадків коронавірусу, особливо у густонаселених районах Парижа та Марселя.

16 серпня в країні зареєстрували понад 3 тисячі заражень, що є найбільшим показником з часу послаблення карантину у травні.

Нагадаємо, наприкінці липня Франція запровадила масковий режим у всіх закритих громадських місцях.

Крім того, місцеві органи влади можуть самостійно приймати рішення про обов’язковість маски у громадських місцях надворі. У Парижі така вимога почала діяти з 10 серпня.

Днями оголосили, що заборона на масові заходи за участю більше 5 тисяч осіб продовжиться щонайменш до 30 жовтня.