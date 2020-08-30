Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве "в ближайшее время"

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, и президент РФ Владимир Путин договорились о встрече в Москве "в ближайшее время".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили их прессслужбы в коммюнике по итогам телефонного разговора сегодня утром.

"Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву", - сообщает пресс-служба Лукашенко.

В Кремле заявили, что стороны договорились "в ближайшие недели провести встречу в Москве".

Главным вопросом, который обсуждали сегодня, называют ситуацию вокруг событий в Беларуси.

Напомним, ранее на этой неделе Владимир Путин в своих интервью российским СМИ заявил, что подготовил для Александра Лукашенко "резерв" из российских силовиков, но их якобы договорились использовать только в случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля.

В МИД Литвы после этого заявили, что не исключают российского вторжения в Беларусь под прикрытием договорных обязательств и призвали ЕС дать Москве сигнал, что это неприпустимо.

Польское правительство призвало Россию отказаться от планов военной интервенции в Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию уважать суверенитет Беларуси и выразила надежду, что президент РФ не решится ввести полицейские силы для подавления протестов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предостерег РФ от вооруженного вмешательства в Беларуси и заручился поддержкой Путина, чтобы убедить Лукашенко согласиться на посредничество ОБСЕ для разрешения кризиса.

Предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси также ггенсек НАТО Йенс Столтенберг.