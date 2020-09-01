Суд по делу об убийстве журналистки на Мальте: полиция назвала мотив

Полиция Мальты считает, что журналистка Дафне Каруана Галиция была убита за то, что она собиралась рассказать о соглашении по финансируемой государством электростанции.

Об этом было заявлено во время судебного слушания, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В начале 2017 года Каруана Галиция получила массив данных из 600 тысяч электронных писем от энергетической компании, частично принадлежащей Йоргену Фенеку, который теперь является главным подозреваемым в убийстве. Компания Electrogas имеет прибыльную концессию на поставку электроэнергии государственному поставщику электроэнергии Мальты.

На суде было объявлено, что сделка стала предметом расследования отдела по экономическим преступлениям полиции Мальты.

Читайте также На Мальте нашли раненым посредника в резонансном убийстве журналистки

Информацию подтвердил один из двух детективов, которые ведут расследование убийства. Он давал показания во время сбора доказательств против Фенека, которому ранее было предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства Каруаны Галиции.

Инспектор сказал, что полиция действовала, исходя из предположения, что преступление было мотивировано желанием скрыть информацию о Electrogas.

"Вот почему мы говорим, что она была убита из-за того, что собиралась опубликовать, а не того, о чем она уже писала. Это предмет отдельного полицейского расследования подразделения по экономическим преступлениям", - сказал он.

Фенек был арестован в прошлом году на борту своей яхты, когда она отходила от Мальты. Полиция сообщила суду, что, по их мнению, он пытался бежать из страны. Фенек отрицает свою причастность к убийству.

В суде Фенек слушал, как его адвокаты подали новое ходатайство об освобождении под залог. Он просит разрешения вернуться домой под ограниченным надзором полиции.

Слушания в понедельник были сосредоточены на доказательствах, собранных следствием. Фенек был назван вдохновителем заговора с целью убийства, а посредником между заказчиком и исполнителями был Мелвин Теума. Он был помилован президентом в обмен на показания против Фенека.

В суде было заявлено, что Теума посетил Фенека в его доме на следующий день после убийства. Он утверждает, что видел, как Фенек сидел с группой за столом. Среди присутствующих, как утверждается, был Тураба Мусаев, который работает в совете директоров Electrogas вместе с Фенеком.

Мусаев - бывший глава торгового подразделения государственной нефтяной компании Азербайджана Socar, которой принадлежит треть предприятия Electrogas. Его просили давать показания, и ранее он заявлял, что у него нет оснований подозревать причастность Фенека к убийству.