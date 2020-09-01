Стефанішина розказала, що має стати спільною метою України та ЄС

Поступова інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС з його чотирма свободами має стати спільною метою України та Євросоюзу.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у день річниці набуття чинності Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Угода про асоціацію ЄС і України - потужний інструмент трансформації України та міцна основа для поглиблення євроінтеграційних процесів. Поступова інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС з його 4 свободами має стати нашою спільною з ЄС метою. Це відповідає духу та букві Угоди", - заявила Стефанішина у своєму Twitter.

Під 4 свободами в рамках європейської економічної інтеграції розуміють вільне переміщення товарів, послуг, робочої сили і капіталу.

1 вересня 2017 року почала діяти в повному обсязі Угода про асоціацію України з Європейським Союзом.

Уряд планує в грудні цього року представити Євросоюзу пропозиції з оновлення Угоди про асоціацію України з ЄС.

1 жовтня заплановане проведення саміту Україна-ЄС, де очікується обговорення оновлення Угоди про асоціацію. Раніше Стефанішина розповідала, що саме уряд хоче змінити в Угоді.

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