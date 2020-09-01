Стефанишина рассказала, что должно стать общей целью Украины и ЕС

Постепенная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС с его свободами должна стать общей целью Украины и Евросоюза.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в день годовщины вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Соглашение об ассоциации ЕС и Украины - мощный инструмент трансформации Украины и прочная основа для углубления интеграционных процессов. Постепенная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС с его четырьмя свободами должна стать нашей общей с ЕС целью. Это соответствует духу и букве Соглашения", - заявила Стефанишина в своем Twitter.

1 сентября 2017 года начала действовать в полном объеме Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Правительство планирует в декабре этого года представить Евросоюзу предложения по обновлению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

1 октября запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где ожидается обсуждение обновления Соглашения об ассоциации. Ранее Стефанишина рассказывала, что именно правительство хочет изменить в Соглашении.

Читайте также: Перспектива членства в ЕС? Пойдем по "норвежскому треку": первое интервью вице-премьера Стефанишиной