Президент Литви: церемонія інавгурації не надає Лукашенку легітимності

Литва не визнає Александра Лукашенка законним лідером Білорусі, і церемонія інавгурації в Мінську не змінює цієї ситуації.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

За словами Науседи, президентські вибори в Білорусі в серпні не були вільними, тому Литва підтримує проведення нового голосування.

"Литва не визнає Лукашенка законним лідером Білорусі. Вибори 9 серпня в Білорусі не були вільними, справедливими і демократичними. Ні секретні, ні помпезні церемонії не зможуть спростувати цей безперечний факт і створити ілюзію легітимності", - заявив президент Литви.

"Ми за нові демократичні президентські вибори за участю міжнародних спостерігачів", - додав Науседа.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Лукашенка.

Як повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Білоруська опозиція після цього закликала до безстрокової акції непокори.

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.