Президент Литвы: церемония инавгурации не придает Лукашенко легитимности
Среда, 23 сентября 2020, 15:22
Литва не признает Александра Лукашенко законным лидером Беларуси, и церемония инаугурации в Минске не меняет этой ситуации.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.
По словам Науседы, президентские выборы в Беларуси в августе не были свободными, поэтому Литва поддерживает новые президентские выборы в Беларуси.
"Литва не признает Лукашенко законным лидером Беларуси. Выборы 9 августа в Беларуси не были свободными, справедливыми и демократическими. Ни секретные, ни помпезные церемонии не смогут отрицать этот бесспорный факт и создавать иллюзию легитимности", - заявил президент Литвы.
"Мы за новые демократические президентские выборы с участием международных наблюдателей", - добавил Науседа.
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