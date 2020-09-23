Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Россия расширяет персональные санкции против ЕС

В Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко

Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите"

Еврокомиссия представит проект новой системы миграции и убежища






Президент Литвы: церемония инавгурации не придает Лукашенко легитимности

Среда, 23 сентября 2020, 15:22

Литва не признает Александра Лукашенко законным лидером Беларуси, и церемония инаугурации в Минске не меняет этой ситуации.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

По словам Науседы, президентские выборы в Беларуси в августе не были свободными, поэтому Литва поддерживает новые президентские выборы в Беларуси.

"Литва не признает Лукашенко законным лидером Беларуси. Выборы 9 августа в Беларуси не были свободными, справедливыми и демократическими. Ни секретные, ни помпезные церемонии не смогут отрицать этот бесспорный факт и создавать иллюзию легитимности", - заявил президент Литвы.

"Мы за новые демократические президентские выборы с участием международных наблюдателей", - добавил Науседа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Литва
powered by lun.ua