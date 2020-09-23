Президент Литвы: церемония инавгурации не придает Лукашенко легитимности

Литва не признает Александра Лукашенко законным лидером Беларуси, и церемония инаугурации в Минске не меняет этой ситуации.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

По словам Науседы, президентские выборы в Беларуси в августе не были свободными, поэтому Литва поддерживает новые президентские выборы в Беларуси.

"Литва не признает Лукашенко законным лидером Беларуси. Выборы 9 августа в Беларуси не были свободными, справедливыми и демократическими. Ни секретные, ни помпезные церемонии не смогут отрицать этот бесспорный факт и создавать иллюзию легитимности", - заявил президент Литвы.

"Мы за новые демократические президентские выборы с участием международных наблюдателей", - добавил Науседа.