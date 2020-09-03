Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Чехії найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії

Грузія схвалила закон, який допоможе не випускати до Шенгену потенційних "нелегалів"

Західні кредитори України попередили ВР про проблеми з процедурою заміни Холодницького

США обіцяють нові санкції через отруєння Навального






ЄС готує спільну заяву 27 країн-членів щодо отруєння Навального - ЗМІ

Четвер, 3 вересня 2020, 11:41

27 країн-членів ЄС готують спільну заяву після підтвердження уряду Німеччини, що російського опозиціонера Алєксєя Навального отруїли "Новічком".

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального. Зараз головне - подивиися на реакцію Росії. Спільна заява 27 країн-членів щодо цього питання з’явиться пізніше протягом дня", - повідомив Рікард Джозвяк. 

Ще напередодні ключові посадовці ЄС виступили з рішучими заявами у зв’язку з підтвердженням уряду Німеччини про те, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві рішуче засуджує отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і наполягає на необхідності притягнути винних до відповідальності. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала отруєння Навального "підлим і боягузливим вчинком" та закликала покарати винних. 

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і закликав російську владу до належного розслідування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія Навальний Росія
powered by lun.ua