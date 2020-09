ЕС готовит совместное заявление 27 стран-членов об отравлении Навального – СМИ

27 стран-членов ЕС готовят совместное заявление после подтверждения правительства Германии, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком".

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Германия сегодня утром проинформировала послов ЕС по поводу Навального. Сейчас главное – посмотреть на реакцию России. Совместное заявление 27 стран-членов по этому вопросу появится позже в течение дня", - сообщил Рикард Джозвяк.

