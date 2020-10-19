Во Франции инициируют роспуск "враждебных Республике" организаций после убийства учителя

Министерство внутренних дел Франции собирается инициировать роспуск общественных организаций исламского толка, деятельность которых выглядит как "враждебная Республике", после жесткого убийства учителя, который на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как рассказал глава МВД Жераль Дарманен, такое предложение хотят вынести на рассмотрение правительства в ближайшее время, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Среди организаций исламского толка, которых прежде всего будет касаться инициатива - CCIF (Объединение против исламофобии во Франции) и BarakaCity.

По словам министра, есть "определенное количество свидетельств", из которых складывается впечатление, что их деятельность является "враждебной Республики". В частности, говорит Дарманен, CCIF своей реакцией причастна к осуждению действий Самюэля Пати, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, в итоге спровоцировало экстремиста на убийство.

При этом, некоторые из этих организаций получают средства от государства.

"По моему мнению, такие ассоциации надо распускать... Можно четко видеть, как политический ислам сочетается с радикализованным исламом, и все это заканчивается терроризмом. С политическим исламом нужно бороться так же, как и с терроризмом", - заявил Жераль Дарманен.

Накануне президент Эммануэль Макрон обратился к МВД с просьбой составить список организаций, которые позиционируют свою деятельность как антиисламофобскую, и провести по всем надлежащую проверку.

Напомним, в пятницу 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.

Прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападавшим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.

Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них - ближайшее окружение нападающего.

Накануне тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память Самюэля Пати.