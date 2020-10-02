В Дании уничтожат около 1 млн норок через вспышки коронавируса на пушных фермах

В Дании уничтожат около миллиона норок, которых выращивают на пушных фермах, из-за вспышек коронавируса среди животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дания является крупнейшим в мире производителем норкового меха. В стране уже приходилось уничтожать животных на отдельных фермах, где обнаружили вспышки, но постоянно появляются новые случаи.

По словам Могенса Йенсена, министра по вопросам продовольствия и окружающей среды, сейчас подтвердили новые случаи на еще 41 ферме, а на 20 фермах есть неподтвержденная подозрение. В общем там выращивают около миллиона животных.

В качестве меры предосторожности власти решили уничтожить норок на соседних с пораженными фермами, расположенных в пределах 8 км от них.

"Сейчас наша главная задача - чтобы норковые фермы не стали источником заражения для людей, поэтому правительство приняло такое решение", - пояснил министр.

Дания - уже не первая страна Европы, которой приходится массово уничтожать норок на фермах через коронавирус.

Так, в испанском Арагоне пришлось уничтожить более 92 тысяч норок.

Нидерланды, которые также является крупным производителем норкового меха, в конце лета решили в марте 2021 прекратить работу всех норковых ферм, чтобы предотвратить очередные вспышки.