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У Франції водій розігнався до 249 км/год, "щоб встигнути до комендантської години"

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 12:13

У Франції поліція затримала водія, який розігнався на трасі до 249 км/год, виправдовуючись тим, що не встигав повернутися до початку комендантської години.  

Про це повідомляє France Bleu, пише "Європейська правда".

Жандарми мотополіції зупинили чоловіка увечері 22 жовтня на автошляху A20 в комуні Селон, що у центральній Франції неподалік від Ліможа. На цій трасі максимальна дозволена швидкість - 130 км/год.

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55-річний водій спробував виправдатися тим, що намагався встигнути повернутися до початку комендантської години. Пояснення йому не допомогло.

Чоловіка взяли під адміністративний арешт та позбавлять водійських прав, а його авто тимчасово заарештують.

Найближчим часом він постане перед судом, який визначить розмір покарання за небезпечне перевищення швидкості. 

Нагадаємо, у зв’язку з епідемією коронавірусу в багатьох містах Франції, де ситуація найгірша, запровадили нічну комендантську годину. Вчора список поповнили ще 38 департаментів і одна заморська територія

Тепер комендантська година діє поширюється на 54 департаменти і заморську територію Французька Полінезія - більше половини департаментів країни. У цих регіонах проживають 46 мільйонів людей. 

За останню добу в країні зареєстрували рекордні 41 тисячу заражень коронавірусом.

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