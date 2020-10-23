У Франції водій розігнався до 249 км/год, "щоб встигнути до комендантської години"

У Франції поліція затримала водія, який розігнався на трасі до 249 км/год, виправдовуючись тим, що не встигав повернутися до початку комендантської години.

Про це повідомляє France Bleu, пише "Європейська правда".

Жандарми мотополіції зупинили чоловіка увечері 22 жовтня на автошляху A20 в комуні Селон, що у центральній Франції неподалік від Ліможа. На цій трасі максимальна дозволена швидкість - 130 км/год.

55-річний водій спробував виправдатися тим, що намагався встигнути повернутися до початку комендантської години. Пояснення йому не допомогло.

Чоловіка взяли під адміністративний арешт та позбавлять водійських прав, а його авто тимчасово заарештують.

Найближчим часом він постане перед судом, який визначить розмір покарання за небезпечне перевищення швидкості.

Нагадаємо, у зв’язку з епідемією коронавірусу в багатьох містах Франції, де ситуація найгірша, запровадили нічну комендантську годину. Вчора список поповнили ще 38 департаментів і одна заморська територія.

Тепер комендантська година діє поширюється на 54 департаменти і заморську територію Французька Полінезія - більше половини департаментів країни. У цих регіонах проживають 46 мільйонів людей.

За останню добу в країні зареєстрували рекордні 41 тисячу заражень коронавірусом.

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