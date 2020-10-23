Во Франции водитель разогнался до 249 км/ч, "чтобы успеть до комендантского часа"

Во Франции полиция задержала водителя, который разогнался на трассе до 249 км/ч, оправдываясь тем, что не успевал вернуться к началу комендантского часа.

Об этом сообщает France Bleu, пишет "Европейская правда".

Жандармы мотополиции остановили мужчину вечером 22 октября на автодороге A20 в коммуне Селон, что в центральной Франции недалеко от Лиможа. На этой трассе максимальная разрешенная скорость - 130 км / ч.

55-летний водитель попытался оправдаться тем, что пытался успеть вернуться к началу комендантского часа. Объяснения ему не помогли.

Мужчину взяли под административный арест и лишат водительских прав, а его авто временно арестуют.

В ближайшее время он предстанет перед судом, который определит размер наказания за опасное превышение скорости.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса во многих городах Франции, где ситуация плохая, ввели ночной комендантский час. Вчера список пополнили еще 38 департаментов и одна заморская территория.

Теперь комендантский час действует распространяется на 54 департамента и заморскую территорию Французская Полинезия - более половины департаментов страны. В этих регионах проживают 46 млн человек.

За последние сутки в стране зарегистрировали рекордные 41 000 заражений коронавирусом.

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