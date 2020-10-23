Бельгия усилила ограничения на занятия спортом, отдых и обучение

В Бельгии отменят несрочные медицинские операции и введут запрет на присутствие зрителей на профессиональных спортивных мероприятиях, а также ограничат посещение университетских занятий и усилят ограничения на культурные мероприятия.

Об этом в пятницу объявил премьер-министр страны Александр де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В Бельгии зарегистрировано 930 случаев коронавируса на 100 000 жителей за последние 14 дней - это второй худший показатель в Европе после Чехии.

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По новым правилам, которые будут действовать с пятницы до 19 ноября, профессиональные спортивные соревнования теперь будут проходить на пустых площадках, а любительские - запрещены для участников старше 18 лет.

В университетах 20% студентов будут допущены к обучению на месте, остальные должны следить за занятиями удаленно. Половина первокурсников могут заниматься лично.

Культурные заведения, такие как театры, концертные залы и кинотеатры, не должны допускать более 200 зрителей.

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Парки развлечений закроются, но магазины и парикмахерские останутся открытыми.

С понедельника все несрочные операции будут отложены на месяц, чтобы освободить места в больницах.

Ранее бельгийский премьер заявлял, что ситуация в сфере здравоохранения в Бельгии хуже, чем в марте, во время первой волны пандемии COVID-19. Правительство приказало закрыть бары и рестораны по всей стране на четыре недели.