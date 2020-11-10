В Нагорный Карабах вылетели 12 самолетов с российскими военными

Двенадцать транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными отправились из Ульяновска в Нагорный Карабах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

В Карабахе будут дислоцированы 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.

По данным волонтера-расследователя из организации InformNapalm Иракли Комахидзе, военные 15-й ОМСБр из Самары участвовали в захвате Крыма и оккупации части Донбасса.

Комахидзе уточнил, что с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года эта миротворческая бригада находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта. Участвовала в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

По условиям соглашения о прекращении огня, российские военные, которых называют "миротворцами", будут находиться на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Также они будут охранять Лачинский коридор, соединяющий центр Нагорного Карабаха Степанакерт с Арменией.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. В Армении это опровергают.

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