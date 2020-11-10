ЄС ще оцінює, що означає мирна угода для Карабаху

Європейський Союз взяв до уваги домовленість щодо припинення конфлікту у Нагірному Карабаху, але виступить з детальною реакцією згодом.

Про це у середу на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, ми взяли до уваги оголошення про припинення вогню", - сказав Стано.

Він додав, що Євросоюз вітає завершення бойових дій, оскільки неодноразово до цього закликав, проте наразі не готовий коментувати мирну угоду Вірменії, Азербайджану і Росії.

"Ми оцінюємо деталі цього припинення вогню, щоб краще зрозуміти його зміст. Пізніше ми надамо більш деталізовану реакцію", - наголосив речник.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. У Вірменії це заперечили.

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