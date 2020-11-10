ЕС еще оценивает, что означает мирное соглашение для Карабаха

Европейский Союз принял во внимание договоренность о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе, но выступит с подробной реакцией позже.

Об этом в среду на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, мы приняли во внимание объявление о прекращении огня", - сказал Стано.

Он добавил, что Евросоюз приветствует завершение боевых действий, поскольку неоднократно к этому призывал, однако пока не готов комментировать мирное соглашение Армении, Азербайджана и России.

"Мы оцениваем детали этого прекращения огня, чтобы лучше понять его содержание. Позже мы предоставим более детальную реакцию", - отметил спикер.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. В Армении это опровергают.

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