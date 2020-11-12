Премьер Франции обещает гражданам ослабить карантин перед Рождеством

Премьер Франции Жан Кастекс объявил, что жесткий карантин во Франции продлится как минимум до начала декабря, но допустил ослабление ограничений перед Рождеством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Премьер отметил, что в этом году Рождество и Новый год невозможно будет праздновать как обычно, однако если люди будут ответственно соблюдать карантин - перед новогодними праздниками его можно будет ослабить.

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"Наша цель - это иметь возможность позволить ослабление перед рождественскими праздниками, чтобы французы могли провести праздник в кругу родных ... Бесспорно, можно будет собраться в кругу близких, но не стоит надеяться, что можно будет организовывать большие празднования для десятков людей, особенно в новогодний вечер", - сказал Жан Кастекс.

При этом, по его словам, первые ослабление возможны уже с 1 декабря - для магазинов, но ресторанам и спортзалам, где риск заражения выше, придется и дальше оставаться закрытыми.

7 ноября в стране зарегистрировали рекордные 60,5 тысяч заражений коронавирусом и более 800 смертей.

Напомним, с 30 октября, во Франции действует жесткий карантин. Выходить из дома разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому человеку, а также подышать воздухом.

Рестораны и магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания и публичные мероприятия запрещены. В то же время, в отличие от весеннего локдауна, школы и детсады не закрыли.

Ранее директор одной из больниц Парижа призвал не праздновать в этом году Рождество и Новый год из-за опасений, что это может привести к очередному всплеску заболеваемости COVID-19.