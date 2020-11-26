Шведська принцеса, яка раніше працювала у коронавірусному госпіталі, захворіла на COVID-19

Перші члени шведської королівської родини - принцеса Софія та принц Карл Філіп - захворіли на коронавірус та разом з дітьми ізолюються на час хвороби.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на шведське The Local, про це 26 листопада оголосили у королівському дворі.

Згідно з повідомленням, вони мають незначні симптоми, типові для грипу, та почуваються загалом добре.

Найближчим часом здадуть тест король Швеції Карл XVI Густав та королева Сильвія, принцеса Вікторія - донька короля та її чоловік принц Даніель. Останнього разу вони бачилися з хворими членами родини минулої п’ятниці, на похороні брата королеви.

Принцеса Софія раніше, під час першої хвилі епідемії, почала волонтерити медсестрою у госпіталі для хворих на коронавірус у Стокгольмі та донедавна продовжувала працювати там за скороченим графіком.

Випадки зараження коронавірусом вже були і в інших королівських родинах Європи - раніше хворіли британський принц Чарльз та принц Вільям, князь Монако Альбер II, бельгійський принц Йоахім.