Шведская принцесса, ранее работавшая в коронавирусном госпитале, заболела COVID-19

Первые члены шведской королевской семьи - принцесса София и принц Карл Филипп - заболели коронавирусом и вместе с детьми изолируются на время болезни.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на шведское The Local, об этом 26 ноября объявил королевский двор.

Согласно сообщению, у них незначительные симптомы, типичные для гриппа, и чувствуют себя в целом хорошо.

В ближайшее время сдадут тест король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, принцесса Виктория - дочь короля, и ее муж принц Даниэль. Последний раз они виделись с больными членами семьи в прошлую пятницу, на похоронах брата королевы.

Принцесса София ранее, во время первой волны эпидемии, начала волонтерить медсестрой в госпитале для больных коронавирусом в Стокгольме и до недавнего времени продолжала работать там по сокращенному графику.

Случаи заражения коронавирусом уже были и в других королевских семьях Европы - ранее болели британский принц Чарльз и его сын принц Уильям, князь Монако Альбер II, бельгийский принц Иоахим.