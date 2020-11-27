На норковій фермі у Литві коронавірус підтвердили у трьох працівників, штам ще досліджують

На норковій фермі у Литві, де кілька днів тому виявили коронавірус у тварин, підтвердили три випадки захворювання у працівників, також заражених тварин виявили на іншій фермі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомили у Національному центрі громадського здоров’я.

"Нам відомо про три випадки коронавірусу на норковій фермі у районі Йонава. Усі пацієнти мають типові симптоми. Вони за віком не входять до групи ризику", - повідомила речниця центру. Про першого зараженого працівника стало відомо напередодні.

За словами міністра охорони здоров’я Ауреліуса Вериги, штам вірусу ще досліджують.

"Буде здійснено генетичний аналіз вірусу як у норок, так і в заражених людей, і лише після цього можна буде сказати, наскільки він небезпечний… Ми повідомимо про це, щойно отримаємо відповідь", - зазначив міністр.

За його словами, рішення про подальшу долю тварин на вражених фермах буде ухвалювати Державна служба з продовольчої безпеки та ветеринарії після оцінки ризиків.

За інформацією санітарної служби, перевірку норок на коронавірус почали після того, як майже 170 тварин на фермі Danmink раптово померли. Аналіз підтвердив, що вони були заражені коронавірусом. Згодом померли ще більше 150 тварин - на цій же фермі та другій, Vilkijos ūkio.

Близько 40 тварин, які безпосередньо контактували із зараженими, вже профілактично знищили. Загалом на обох фермах - близько 60 тисяч норок.

Директор другої ферми ще сподівається, що знищення всього поголів’я тварин вдасться уникнути.

"Я певен, що Литва не почне робити те, що зробила Данія, це повністю абсурдно. Я не вірю, що це може статися, бо небезпека для людей виявилася не такою значною, як спершу подумали у Данії", - сказав він у коментарі ЗМІ.

Також, за його словами, зараз незрозуміло, чи зможуть підприємці розраховувати на якусь компенсацію у разі рішення про знищення, тому що коронавірус як причина не прописаний у законодавстві. Втрата однієї норки буде коштувати фермі 30 євро.

В уряді водночас сподіваються, що інші ферми не стануть приховувати випадки зараження, якщо такі з’являться.

Загалом у Литві - 86 хутрових ферм, на яких вирощують понад 1,6 млн норок.

Нагадаємо, раніше Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила про рішення знищити понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.

Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.

Згідно з останніми підрахунками, фермери, які вирощують норку, вбили понад 10 мільйонів тварин. Тепер виникла нова проблема через те, що вбитих норок захоронили у недостатньо глибоких ямах і їх виштовхує на поверхню.