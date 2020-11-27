На норковой ферме в Литве коронавирус подтвердили у трех работников, штамм еще исследуют

На норковой ферме в Литве, где несколько дней назад обнаружили коронавирус у животных, подтвердили три случая заболевания у работников, также зараженных животных обнаружили на другой ферме.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщили в Национальном центре общественного здоровья.

"Нам известно о трех случаях коронавируса на норковой ферме в районе Йонавы. Все пациенты имеют типичные симптомы. Они по возрасту не входят в группу риска", - сообщила пресс-секретарь центра. О первом зараженном работнике стало известно накануне.

По словам министра здравоохранения Аурелиуса Вериги, штамм вируса еще исследуют.

"Будет осуществлен генетический анализ вируса как у норок, так и в зараженных людей, и только после этого можно будет сказать, насколько он опасен... Мы сообщим об этом, как только получим ответ", - отметил министр.

По его словам, решение о дальнейшей судьбе животных будет принимать Государственная служба по продовольственной безопасности и ветеринарии после оценки рисков.

По информации санитарной службы, проверку норок на коронавирус начали после того, как почти 170 животных на ферме Danmink внезапно умерли. Анализ подтвердил, что они были заражены коронавирусом. Впоследствии умерли еще более 150 животных - на этой же ферме и второй, Vilkijos ūkio.

Около 40 животных, которые непосредственно контактировали с зараженными, уже профилактически уничтожили. Всего на обеих фермах - около 60 000 норок.

Директор второй фермы еще надеется, что уничтожения всего поголовья животных удастся избежать.

"Я уверен, что Литва не пойдет на то, что сделала Дания, это полный абсурд. Я не верю, что это может произойти, потому что опасность для людей оказалась не такой значительной, как сначала подумали в Дании", - сказал он в комментарии СМИ.

Также, по его словам, сейчас непонятно, смогут ли предприниматели рассчитывать на какую-то компенсацию в случае решения об уничтожении, потому что коронавирус как причина не прописан в законодательстве. Потеря одной норки будет стоить ферме 30 евро.

В правительстве же надеются, что другие фермы не станут скрывать случаи заражения, если таковые появятся.

Всего в Литве - 86 пушных ферм, на которых выращивают более 1,6 млн норок.

Напомним, ранее Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила о решении уничтожить более 15 млн норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.

Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза вакцинам для человека "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутировавшей версии.

Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, убили более 10 млн животных. Теперь возникла новая проблема из-за того, что убитых норок захоронили в недостаточно глубоких ямах и их выталкивает на поверхность.