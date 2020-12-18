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У Чехії поліція поскаржилась на водія за перевезення живих коропів в жорстоких умовах

П'ятниця, 18 грудня 2020, 13:03

У Чехії співробітники митної служби поскаржилися до санітарно-ветеринарної служби на водія, який перевозив живих коропів "натрамбованими" в посудини у напівзамерзлій воді. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

Митний патруль вибірково зупинив для перевірки автомобіль зі шведськими номерами поблизу міста Табор. У водія були з собою всі необхідні документи, де зазначалося, що він перевозить рибу. 

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Митники вирішили оглянути вантаж і виявили всередині вісім пластикових контейнерів, вщент натрамбовані рибою та з напівзамерзлою водою. Коропи явно задихалися, деякі були вже мертвими. Загалом в автомобілі було близько 300 кг живої риби, повідомив речник митниці. 

 

Побачивши умови транспортування риби, митники одразу поскаржилися на водія у санітарно-ветеринарну службу. Інспектори прийняли скаргу, погодившись, що перевезення риби в таких умовах може завдавати їй даремних страждань та призводити до загибелі.  

Які санкції загрожують перевізнику, якщо його дії визнають порушенням, не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі після десятирічної судової тяганини присудили умовні терміни позбавлення волі працівникам супермаркету за те, що вони тримали живу рибу на продаж у контейнері з мінімальною кількістю води. Це стало першим подібним прецедентом.

У Чехії та інших країнах центральної і східної Європи поширена традиція різдвяного коропа. Коропа часто купують за кілька днів до Різдва і дозволяють жити в ванній до моменту, коли господарі готують його для святкового столу. Особливо коропів люблять діти - вони прив'язуються до них і навіть дають імена.

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Чехія
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