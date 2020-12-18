В Чехии полиция пожаловалась на водителя за перевозку живых карпов в жестоких условиях

В Чехии сотрудники таможенной службы пожаловались в санитарно-ветеринарную службу на водителя, который перевозил живых карпов "утрамбованными" в сосуды в полузамерзшей воде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinky.

Таможенный патруль выборочно остановил для проверки автомобиль со шведскими номерами вблизи города Табор. У водителя были с собой все необходимые документы, в которых указано, что он перевозит рыбу.

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Таможенники решили осмотреть груз и обнаружили внутри восемь пластиковых контейнеров, полностью утрамбованными рыбой и с полузамерзший водой. Карпы явно задыхались, некоторые были уже мертвыми. Всего в автомобиле было около 300 кг живой рыбы, сообщил представитель таможни.

Увидев условия транспортировки рыбы, таможенники сразу пожаловались на водителя в санитарно-ветеринарную службу. Инспекторы приняли жалобу, согласившись, что перевозка рыбы в таких условиях может причинять ей лишние страдания и приводить к гибели.

Какие санкции грозят перевозчику, если его действия признают нарушением, не сообщается.

Напомним, недавно в Польше после десятилетней судебной тяжбы присудили условные сроки лишения свободы работникам супермаркета за то, что они держали живую рыбу на продажу в контейнере с минимальным количеством воды. Это стало первым подобным прецедентом.

В Чехии и других странах центральной и восточной Европы распространена традиция рождественского карпа. Карпа часто покупают за несколько дней до Рождества и позволяют жить в ванной до момента, когда хозяева готовят его для праздничного стола. Особенно карпов любят дети - они привязываются к ним и даже дают имена.