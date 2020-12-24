Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и своего свата

Президент США Дональд Трамп помиловав бывшего глава своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджер Стоун, которые являлись фигурантами дела о вмешательстве России в американские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп также помиловал Чарльза Кушнера, застройщика и отца своего зятя Джареда Кушнера. Трамп, пользуясь правом, предоставленным Конституцией только президенту, издал две группы помилований за два дня.

Объявление было сделано сразу после того, как Трамп прибыл в Палм-Бич, штат Флорида, на праздничный сезон, вместе с Джаредом Кушнером.

Всего Трамп в среду помиловал 26 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще трем людям. Помилование отменяет наказание, но оставляет обвинительный приговор в силе.

71-летний Манафорт отбывает наказание в виде лишения свободы на срок свыше 7 лет по обвинениям, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Он был признан виновным в налоговом мошенничестве и сговоре и был приговорен федеральным судьей в марте 2019 года.

Манафорт должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года. Обвинения касались его работы, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год.

Стоуна осудили около года назад к 40 месяцам тюрьмы за ложные показания в "российском деле". Позже Трамп смягчил его приговор и освободил от заключения.

Сват президента США Чарльз Кушнер был обвинен в уклонении от уплаты налогов.