Новообрана віцепрезидентка США вакцинувалася від коронавірусу

Новообрана віцепрезидентка США Камала Гарріс вакцинувалася від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter 29 грудня.

"Сьогодні я отримала вакцину від COVID-19. Я безмежно вдячна нашим медичним працівникам, які зараз на передовій боротьби з епідемією, науковцям та дослідникам, чиї зусилля зробили це можливим", - написала Камала Гарріс.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.



When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs