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Новообрана віцепрезидентка США вакцинувалася від коронавірусу

Вівторок, 29 грудня 2020, 20:11

Новообрана віцепрезидентка США Камала Гарріс вакцинувалася від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter 29 грудня.

"Сьогодні я отримала вакцину від COVID-19. Я безмежно вдячна нашим медичним працівникам, які зараз на передовій боротьби з епідемією, науковцям та дослідникам, чиї зусилля зробили це можливим", - написала Камала Гарріс. 

Вона також закликала американців вакцинуватися. 

"Якщо ви можете вакцинуватися - зробіть це. Це про порятунок життів", - додала вона. 

Нагадаємо, обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини Pfizer 22 грудня у прямому ефірі, заявивши, що таким чином хоче показати американцям, що її "безпечно приймати". Чинний віцепрезидент Майк Пенс також вакцинувався у прямому ефірі.

Масова вакцинація від коронавірусу у США почалася 14 грудня. На 23 грудня країна перетнула позначку в 1 мільйон вакцинованих

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