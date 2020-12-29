Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Brexit: Совет ЕС дал "зеленый свет" для временного действия торгового соглашения с Британией

В Сербии задержали большую археологическую коллекцию в грузовике с украинским паркетом

В Хорватии произошло новое, более мощное землетрясение

Россия закрыла въезд высокопоставленным силовикам Германии






Избранная вицепрезидентка США вакцинировалась от коронавируса

Вторник, 29 декабря 2020, 20:11

Избранная вицепрезидентка США Камала Харрис вакцинировалась от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Twitter 29 декабря.

"Сегодня я получила вакцину от COVID-19. Я бесконечно благодарна нашим медицинским работникам, которые сейчас на передовой борьбы с эпидемией, ученым и исследователям, чьи усилия сделали это возможным", - написала Камала Харрис.

Она также призвала американцев вакцинироваться.

"Если вы можете вакцинироваться - сделайте это. Это о спасении жизней", - добавила она.

Напомним, избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины Pfizer 22 декабря в прямом эфире, заявив, что таким образом хочет показать американцам, что ее "безопасно получать". Действующий вице-президент Майк Пенс также вакцинировался в прямом эфире.

Массовая вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря. На 23 декабря страна пересекла отметку в 1 миллион вакцинированных.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Коронавирус
powered by lun.ua