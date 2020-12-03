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Швеція переводить учнів старших класів на дистанційне навчання

Четвер, 3 грудня 2020, 15:18

Швеція з понеділка переводить учнів старших класів середньої школи на дистанційне навчання, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції. 

Про це заявив прем'єр-міністр Стефан Левен на спільній пресконференції з міністром освіти Анною Екстрем і генеральним директором Агентства з питань громадської охорони здоров'я Йоханом Карлсоном в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Це рішення означає, що учні, як правило у віці від 16 до 18 років, навчатимуться дистанційно до кінця семестру з 7 грудня по 6 січня.

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Карлсон сказав, що цей крок ініціювало Агентство, щоб стримати повторний спалах коронавірусу в Швеції. 

Швеція закрила школи для учнів старших класів навесні, але відкрила їх до осіннього семестру. За час епідемії Швеція не закривала школи для дітей молодшого віку.

"Мета полягає в тому, щоб зменшити скупчення людей, наприклад, в громадському транспорті. Але ми також спостерігаємо широке поширення інфекції в цій віковій групі", - пояснив Карлсон. 

Він додав, що ситуацію переглянуть після Різдва. Але поки продовження дистанційного навчання після 6 січня не планується. 

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Нагадаємо, днями шведська поліція запідозрила старшокласників з міста Естерсунд у намаганні навмисно заразитися коронавірусом і поширювати його далі.

Після відносно спокійного літа щоденні випадки захворювання у Швеції почали зростати.

На цьому тлі довіра шведів до національної стратегії боротьби з пандемією коронавірусу різко впала.

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