Швеция переводит учеников старших классов на дистанционное обучение

Швеция с понедельника переводит учащихся старших классов средней школы на дистанционное обучение, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Об этом заявил премьер-министр Стефан Лёвен на совместной пресс конференции с министром образования Анной Экстрем и генеральным директором Агентства по вопросам общественного здравоохранения Йоханом Карлсоном в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Это решение означает, что ученики, как правило в возрасте от 16 до 18 лет, будут учиться дистанционно до конца семестра с 7 декабря по 6 января.

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Карлсон сказал, что этот шаг инициировало Агентство, чтобы сдержать повторную вспышку коронавируса в Швеции.

Швеция закрыла школы для учащихся старших классов весной, но открыла их к осеннему семестру. За время эпидемии Швеция не закрывала школы для детей младшего возраста.

"Цель состоит в том, чтобы уменьшить скопления людей, например, в общественном транспорте. Но мы также наблюдаем широкое распространение инфекции в этой возрастной группе", - пояснил Карлсон.

Он добавил, что ситуацию пересмотрят после Рождества. Но пока продолжение дистанционного обучения после 6 января не планируется.

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Напомним, на днях шведская полиция заподозрила старшеклассников из города Эстерсунд в попытке намеренно заразиться коронавирусом и распространять его дальше.

После относительно спокойного лета ежедневные случаи заболевания в Швеции начали расти.

На этом фоне доверие шведов к национальной стратегии борьбы с пандемией коронавируса резко упало.