Во Франции приняли еще одну резолюцию с призывом признать Карабах

Национальная ассамблея Франции - нижняя палата парламента - приняла резолюцию, призывающую признать Нагорный Карабах и позаботиться о защите гражданского населения.



Как сообщает "Европейская правда", текст документа были внесены 10 ноября, а обсуждение и голосование состоялось 3 декабря.

В первом пункте резолютивной части депутаты призывают "прийти к окончательному урегулированию конфликта, которое будет гарантировать длительную безопасность гражданскому населению и начать мирный процесс и признание Нагорного Карабаха".

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Кроме того, в резолюции призывают французское правительство совместно с партнерами организовать гуманитарную помощь для Карабаха.

Третий пункт резолюции призывает правительство "пересмотреть, вместе с европейскими партнерами, продолжение движения Турции к членству в ЕС - учитывая доказанную роль Турции в этом конфликте".

Следующие пункты призывают правительство "подтверждать фундаментальные ценности ЕС, основанные на защите прав человека и основных свобод" и защищать христианские общины, которые являются меньшинством и находятся под угрозой - в Европе, на Востоке и в мире.

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Принята резолюция носит рекомендательный характер.

Напомним, 25 ноября Сенат Франции одобрил похожую резолюцию - с призывом "признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира".

В МИД Франции после этого заявили, что страна не планирует признавать Нагорный Карабах.

Франция, вместе с США и Россией, является участником Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Карабахе.