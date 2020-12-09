Меркель призывает к жесткому карантину с закрытием школ и "второстепенных" магазинов

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ввести в стране жесткий карантин, подчеркивая, что действующих мер недостаточно для сдерживания эпидемии.

Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".

Напомним, уже больше месяца в стране действует так называемый "мягкий локдаун", предусматривающий закрытие ресторанов, музеев, театров и т.п. Недавно его продлили до 10 января.

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В своей эмоциональной речи перед депутатами Бундестага федеральный канцлер призвала к более жестким ограничениям, поддержав обнародованные ранее рекомендации Немецкой национальной академии наук.

В них советуют отменить учения в классах с 14 декабря, продолжить школьные каникулы после Рождества и закрыть все "второстепенные" магазины с 24 декабря. Всем, кто по типу занятости может это сделать, рекомендуют перейти на дистанционную работу.

"Контактов между людьми до сих пор очень много, в этом сокращение контактов - недостаточно... Пятьсот смертей в день - это неприемлемо", - заявила Ангела Меркель.

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Ранее в Институте Роберта Коха, отслеживает развитие эпидемии в стране, сообщили о 590 умерших пациентов с коронавируса за сутки - всего с начала эпидемии.

Перед этим министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан также высказался за более жесткий локдаун в Германии после Рождества до 10 января, отметив, что, учитывая праздники, "вряд ли можно найти более подходящее время" для усиления ограничений.

В начале недели в Институте Роберта Коха уже обнародовали ориентировочный план вакцинации от коронавируса, который еще должен пройти обсуждение и согласование.