Данія продовжила локдаун до 7 лютого через "британський" штам коронавірусу

Данія продовжила дію коронавірусних обмежень у зв'язку з "надзвичайно тривожним" зростанням випадків зараження новим штамом вірусу, який вперше був виявлений у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Обмеження, термін дії яких закінчувався 17 січня, були продовжені на три тижні, до 7 лютого. Вони включають закриття шкіл, університетів і другорядних магазинів, а також вимогу, щоб більшість людей працювали з дому, де це можливо.

Ліміт публічних зібрань становить не більше 5 осіб, обов'язкове використання маски для обличчя в громадських місцях усередині приміщень.

Більш заразний варіант коронавірусу B117, вперше виявлений у Британії в грудні, є ключовою причиною занепокоєння влади і рішення про продовження обмежень.

"Варіант B117 поширюється в Данії", - сказав міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке на брифінгу, додавши, що сьогодні в Данії виявлено 208 випадків мутованого вірусу.

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В останній тиждень 2020 року цей штам становив 2,4% позитивних тестів на Covid-19. У перший тиждень 2021 року цей показник зріс до 3,6%.

Міністр юстиції Нік Хеккеруп підтвердив, що на додаток до продовження національного карантину до 7 лютого також продовжені обмеження на поїздки. Данія в даний час визначає всі країни як "червоні", що означає, що Міністерство закордонних справ не рекомендує виїжджати за кордон.

На сьогодні в Данії госпіталізовані 859 осіб з вірусом. Ця цифра нижче, ніж була тиждень тому, але все ж набагато вища, ніж пікова кількість госпіталізацій під час весняної хвилі 2020 року, яка становила 535 осіб.