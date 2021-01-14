Дания продолжила локдаун до 7 февраля из-за "британского" штамма коронавируса

Дания продлила действие коронавирусных ограничений в связи с "чрезвычайно тревожным" ростом случаев заражения новым штаммом вируса, который впервые был обнаружен в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ограничения, срок действия которых заканчивался 17 января, были продлены на три недели, до 7 февраля. Они включают закрытие школ, университетов и второстепенных магазинов, а также требование, чтобы большинство людей работали из дома, где это возможно.

Лимит публичных собраний составляет не более 5 человек, обязательное использование маски для лица в общественных местах внутри помещений.

Более заразный вариант коронавируса B117, впервые обнаруженный в Британии в декабре, является ключевой причиной беспокойства властей и решения о продлении ограничений.

"Вариант B117 распространяется в Дании", - сказал министр здравоохранения Магнус Хойники на брифинге, добавив, что сегодня в Дании обнаружено 208 случаев мутировавшего вируса.

В последнюю неделю 2020 году этот штамм составил 2,4% положительных тестов на Covid-19. В первую неделю 2021 этот показатель вырос до 3,6%.

Министр юстиции Ник Хеккеруп подтвердил, что в дополнение к продолжению национального карантина до 7 февраля также продолжены ограничения на поездки. Дания в настоящее время определяет все страны как "красные", что означает, что Министерство иностранных дел не рекомендует выезжать за границу.

Сегодня в Дании госпитализированы 859 человек с вирусом. Эта цифра ниже, чем была неделю назад, но все же намного выше, чем пиковое количество госпитализаций при весенней волне 2020 года, которое составило 535 человек.