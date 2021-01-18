Румунія не вимагатиме самоізоляцію після в’їзду від вакцинованих мандрівників

Румунія не вимагатиме самоізоляцію після прибуття до країни від осіб, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24, таке рішення було прийняте сьогодні нацкомітетом з надзвичайних ситуацій.

Вимога про самоізоляцію більше не поширюватиметься на осіб, які вже вакциновані від коронавірусу, якщо з часу отримання другої дози минуло щонайменш 10 днів.

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Аналогічний виняток застосовуватимуть до людей всередині країни у разі контакту з підтвердженим хворим на коронавірус.

Також зробили виняток щодо самоізоляції для мандрівників з Британії - для тих, хто нещодавно перехворів на коронавірус і може це підтвердити (але якщо тест зроблений не менш як два тижні тому, та не більш ніж 90 днів тому).

Нагадаємо, у Євросоюзі триває дискусія щодо так званого "паспорта вакцинації" та розширення можливостей для вакцинованих осіб.

Минулого тижня прем’єр Греції закликав ЄС прийняти "стандартизований" сертифікат вакцинації, щоб дати поштовх розвитку індустрії туризму, зруйнованої пандемією коронавірусу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в цілому вона згодна з цією ідеєю. Румунія та Франція виступили проти.





