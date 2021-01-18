Румыния отменила самоизоляцию после въезда для вакцинированных путешественников

Румыния отменила требование о самоизоляции после въезда в страну для лиц, получивших две дозы вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, такое решение было принято сегодня нацкомитетом по чрезвычайным ситуациям.

Требование о самоизоляции больше не будет распространяться на лиц, уже вакцинированных от коронавируса, если с момента получения второй дозы прошло 10 дней и больше.

Аналогичное исключение будут применять к людям внутри страны в случае контакта с подтвержденным больным.

Также сделали исключение по самоизоляции для путешественников из Британии - для тех, кто недавно переболел Covid-19 и может это подтвердить (но если тест сделан не менее 14 дней назад, и не более 90 дней назад).

Напомним, в Евросоюзе идет дискуссия о так называемом "паспорте вакцинации" и расширении возможностей для вакцинированных лиц.

На прошлой неделе премьер Греции призвал ЕС принять "стандартизированный" сертификат вакцинации, чтобы дать толчок развитию индустрии туризма, разрушенной пандемией коронавируса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в целом она согласна с этой идеей. Румыния и Франция выступили против.