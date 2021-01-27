Джонсон стривожився через намір ЄС контролювати експорт вакцин
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "не хотів би бачити" з боку ЄС обмежень на експорт вакцин - після заяв Єврокомісії про намір відстежувати експорт вироблених у ЄС доз.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.
"Розробка вакцин була чудовим прикладом багатонаціональної співпраці, і, на мою думку, світ має винести з цієї пандемії урок про необхідність співпрацювати... Тож я не хотів би бачити обмежень на постачання засобів персонального захисту між кордонами, чи постачань медикаментів. І я не хочу бачити обмежень щодо вакцин чи їхніх складових. На мою думку, це цілком відповідає здоровому глузду і така позиція має широку підтримку і в самому ЄС", - сказав прем’єр.
Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок заявив, що останні заяви ЄС ніяк не вплинуть на графік поставок вакцин до Британії, зазначивши, що говорив про це з топ-посадовцями компаній Pfizer AstraZeneca.
"Я переконаний, що ми зможемо домовитися з ЄС, водночас тільки вітаючи прозорість, щоб не було ніяких блокувань", - сказав він, на додачу застерігши від "протекціонізму у розпал пандемії".
Раніше у Єврокомісії заявили, що ініціюватимуть контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини після заяв компанії AstraZeneca, що вона зможе поставити у першому кварталі року суттєво менше доз, ніж передбачено контрактом. Перед тим низка країн ЄС отримали суттєво менше вакцини, ніж розраховували, через затримки поставок від BioNTech-Pfizer.
Речник Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що йдеться не про блокування, а про прозорість задля розуміння, що компанії експортують чи планують експортувати за межі ЄС.
"ЄС інвестував кошти у ці конкретні компанії саме для гарантій, що зможе отримати необхідні дози якомога швидше після того, як вакцина отримає умовний дозвіл на використання… І якщо ми побачимо, що компанії постачають вакцини (комусь іншому) - ми маємо повне право запитати, чому це ми не можемо отримати ту кількість, яку замовили", - прокоментував він на брифінгу 26 січня.
Цю ініціативу вже підтримала Німеччина.