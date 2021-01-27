Джонсон встревожился из-за намерений ЕС контролировать экспорт вакцин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "не хотел бы видеть" со стороны ЕС ограничений на экспорт вакцин - после заявлений Еврокомиссии о намерении отслеживать экспорт произведенных в ЕС доз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

"Разработка вакцин была прекрасным примером многонационального сотрудничества, и, по моему мнению, мир должен вынести из этой пандемии урок о необходимости сотрудничать... Поэтому я не хотел бы видеть ограничений на поставку средств индивидуальной защиты между границами, или поставок медикаментов. И я не хочу видеть ограничений в отношении вакцин или их составляющих. По моему мнению, это вполне соответствует здравому смыслу и такая позиция имеет широкую поддержку и в самом ЕС ", - сказал премьер.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что последние заявления ЕС никак не повлияют на график поставок вакцин в Британию, отметив, что говорил об этом с топ-чиновниками компаний Pfizer AstraZeneca.

"Я убежден, что мы сможем договориться с ЕС - при этом только приветствуя прозрачность - чтобы не было никаких блокировок", - сказал он, и вдобавок предостерег от "протекционизма в разгар пандемии".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что будут инициировать контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины после заявлений компании AstraZeneca, что она сможет поставить в первом квартале года существенно меньше доз, чем предусмотрено контрактом.

Перед тем ряд стран ЕС получили существенно меньше вакцины, чем рассчитывали, из-за задержек поставок от BioNTech-Pfizer.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что речь идет не о блокировке поставок, а о прозрачности - для понимания, что компании экспортируют или планируют экспортировать за пределы ЕС.

"ЕС инвестировал средства в эти конкретные компании именно для гарантий, сможет получить необходимые дозы как можно скорее после того, как вакцина получит условное разрешение на использование ... И если мы увидим, что компании поставляют вакцины (кому-то другому) - мы имеем полное право спросить, почему мы не можем получить то количество, которое заказали", - прокомментировал он на брифинге 26 января.

Эту инициативу уже поддержала Германия.