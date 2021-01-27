Німеччина думає над зупинкою авіасполучення через мутації коронавірусу

Німецький міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заявив, що Німеччина розглядає можливість припинення міжнародних авіаперевезень, посилаючись на подібний підхід Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Мета такої заборони - зупинити поширення нових, більш небезпечних штамів коронавірусу.

Читайте також Німеччина підтримує обмеження ЄС на експорт вакцин через проблеми з поставками

"Небезпека, яку створюють численні мутації вірусу, змушує нас подумати про рішучі заходи. Це включає значно жорсткіші прикордонні перевірки, особливо на кордонах з зонами підвищеного ризику, а також скорочення майже до нуля авіаперельотів до Німеччини, як зараз робить Ізраїль", - цитує міністра німецький таблоїд Bild.

Газета повідомляє, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель попросила Зеєгофера вивчити способи захисту країни від поширення мутацій в неділю.

У вівторок Меркель заявила законодавцям, що вона проти тотальної заборони на поїздки, і в той же час закликала припинити туризм, оскільки епідемія продовжується.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa з 1 лютого не пускатиме на борт своїх літаків пасажирів у звичайних медичних масках, а тільки в масках з посиленим захистом класу FFP2 і вище.

Раніше німецька влада оголосила, що 34,1 мільйона громадян, особливо схильних до ризику зараження коронавірусом, отримають респіратори FFP2 через нові штами коронавірусу.