Германия думает над остановкой авиасообщения из-за мутации коронавируса

Немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что Германия рассматривает возможность прекращения международных авиаперевозок, ссылаясь на подобный подход Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Цель такого запрета - остановить распространение новых, более опасных штаммов коронавируса.

Читайте также Германия поддерживает ограничения ЕС на экспорт вакцин из-за проблем с поставками

"Опасность, которую создают многочисленные мутации вируса, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает более жесткие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль", - цитирует министра немецкий таблоид Bild.

Газета сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель попросила Зеехофера изучить способы защиты страны от распространения мутаций в воскресенье.

Во вторник Меркель заявила законодателям, что она против тотального запрета на поездки, и в то же время призвала прекратить туризм, поскольку эпидемия продолжается.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля не будет пускать на борт своих самолетов пассажиров в обычных медицинских масках, а только в масках с усиленной защитой класса FFP2 и выше.

Ранее немецкие власти объявили, что 34,1 миллиона граждан, особенно подверженных риску заражения коронавирусом, получат респираторы FFP2.