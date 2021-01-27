В Австрии предлагают привилегии на поездки для вакцинированных людей

Государственный секретарь Австрии Магнус Бруннер заявил, что нынешнюю политику правительства в отношении запретов и ограничений полетов необходимо изменить в связи с началом вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Бруннер, чей департамент отвечает за авиационную политику, сказал, что Австрии следует принять "двойную стратегию", которая бы требовала, чтобы люди либо предъявили доказательства вакцинации, либо получили отрицательный тест перед выездом из страны вылета.

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"Я убежден, что вакцинация может заменить карантин. Тогда снова можно будет путешествовать и летать по всей Европе. Это способ безопасно и здорово добраться до места отдыха", - сказал Бруннер.

Он призвал к решению этого вопроса на европейском уровне, заявив, что "для Австрии нет смысла, особенно в авиации" действовать в одиночку.

Австрия уже начала развертывание тестовой инфраструктуры в аэропорту Вены.

В прочем, министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер исключил возможность предоставления привитым людям особых привилегий, хотя юристы говорят, что это относится только к государственному сектору.

Предприятия частного сектора, включая авиакомпании, будут иметь законное право продавать билеты на определенных условиях.

Напомним, в Евросоюзе идет дискуссия о так называемом "паспорте вакцинации" и расширении возможностей для вакцинированных лиц.

Премьер Греции первым призвал ЕС принять "стандартизированный" сертификат вакцинации, чтобы дать толчок развитию индустрии туризма, разрушенной пандемией коронавируса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в целом она согласна с этой идеей. Румыния и Франция выступили против.