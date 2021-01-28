Україна просить Боснію допустити її експертів до луганської ікони

Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич обговорив із міністром закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісерою Туркович питання повернення в Україну ікони, яка була подарована главі МЗС Сергєю Лаврову, а потім повернулась у Сараєво.

Про це Кирилич у четвер заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"З Міністром закордонних справ Боснії і Герцеговини Туркович говорили про повернення ікони Україні. Сподіваюся на швидке визначення дати приїзду українських експертів до Сараєва та на сприяння в доступі до української ікони", - написав український дипломат.

Він також повідомив, що обговорив із головним прокурором Боснії і Герцеговини Горданою Тадич питання про взаємодію обох країн у справі ікони.

"Головний прокурор запевнила, що в цій справі проведено велику кількість слідчих дій", - зазначив Кирилич.

Як повідомлялося, під час візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Боснії і Герцеговини йому подарували 300-річну українську ікону, що раніше зберігалася в Луганську. Пізніше українська ікона повернулася до Боснії і Герцеговини для проходження експертизи.

Українська ікона, яку проросійський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову, повернулась до Боснії.

Посольство України в Боснії і Герцеговині заявило, що ікону треба повернути Україні.

Додік раніше заявляв, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав - але не Україні.

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Додік каже, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії і що Україна ніколи не порушувала питання про її зникнення.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію.

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