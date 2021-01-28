Украина просит Боснию допустить ее экспертов к луганской иконе

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич обсудил с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович вопрос возвращения в Украину иконы, которая была подарена главе МИД Сергею Лаврову, а потом вернулась в Сараево.

Об этом Кирилич в четверг заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на скорое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе", - написал украинский дипломат.

Он также сообщил, что обсудил с главным прокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич вопрос взаимодействия двух стран в деле иконы.

"Главный прокурор заверила, что по этому делу проведено большое количество следственных действий", - отметил Кирилич.

Как сообщалось, во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину ему подарили 300-летнюю украинскую икону, которая ранее хранилась в Луганске. Позже украинская икона вернулась в Боснию и Герцеговину для прохождения экспертизы.

Украинская икона, которую пророссийский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине заявило, что икону нужно вернуть Украине.

Додик ранее заявлял, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

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Додик говорит, что история об иконе была сфабрикована в Боснии и Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

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