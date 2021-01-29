У Польщі продовжилися протести проти заборони абортів, 3 осіб затримали

Увечері 28 січня у низці міст Польщі відбулися акції протесту проти рішення Конституційного суду, яке набуло чинності 27 січня та посилило заборону на аборти до майже повної.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Протести були анонсовані у близько 30 містах, починаючи від столиці Варшави.

Dzisiejsza manifestacja w #Poznan po wczorajszym opubl. wyroku TK ws aborcji. Wśród haseł https://t.co/w3qpuasoA4. „Chcemy wyboru a nie terroru” Manifestacja przenosi się właśnie na ulice miasta @RMF24pl pic.twitter.com/oeGox1aQdC — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) January 28, 2021

Біля будівлі Конституційного суду у Варшаві зібралося близько півтори тисячі людей, з яких після опівночі ще залишалося ще близько сотні людей.

Лідери протесту повідомляли, що поліція заблокувала протестувальників та не давала їм розійтися, спершу вимагаючи надавати дані про себе.

Повідомляють про щонайменш трьох затриманих протестувальників, які увірвалися на територію Конституційного суду. Серед них - одна з лідерок оргкомітету "національного жіночого страйку". Також після завершення акції силовики примусово відвели з-під воріт суду ще двох людей, які залишилися там для сидячого протесту.

Протести вже анонсовані і на п’ятницю у понад 40 містах.

Нагадаємо, КС своїм рішенням оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після масових протестів президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

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