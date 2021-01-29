В Польше продолжились протесты против запрета абортов, 3 человек задержали

Вечером 28 января в ряде городов Польши прошли акции протеста против решения Конституционного суда, которое вступило в силу 27 января и усилило запрет на аборты до почти полного.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Протесты были анонсированы в около 30 городах, начиная от столицы Варшавы.

Dzisiejsza manifestacja w #Poznan po wczorajszym opubl. wyroku TK ws aborcji. Wśród haseł https://t.co/w3qpuasoA4. „Chcemy wyboru a nie terroru” Manifestacja przenosi się właśnie na ulice miasta @RMF24pl pic.twitter.com/oeGox1aQdC — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) January 28, 2021

Возле здания Конституционного суда в Варшаве собралось около полутора тысячи человек, из которых после полуночи еще оставалось еще около сотни человек.

Лидеры протеста сообщали, что полиция заблокировала протестующих и не давала им разойтись, сначала требуя предоставлять данные о себе.

Сообщают о как минимум трех задержанных протестующих, которые ворвались на территорию Конституционного суда. Среди них - одна из лидеров оргкомитета "национального женского страйка". Также после завершения акции силовики принудительно увели из-под ворот суда еще двух человек, которые остались там для сидящего протеста.

Протесты уже анонсированы и на пятницу более чем в 40 городах.

Напомним, КС своим решением объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности.

После массовых протестов президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

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