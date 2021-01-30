У Польщі третій вечір поспіль протестували проти заборони абортів

У Польщі третій вечір поспіль зібралися протести проти рішення Конституційного суду, яке вже набуло чинності та посилило заборону на переривання вагітності до майже повної.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet та RMF24.

У Варшаві кількасот людей зібралися у центрі міста близько 8 години вечора. За задумом організаторів, колона мала рушити до площі Варшавського повстання, але згодом їхньому руху завадив кордон поліції, також поліція заблокувала автобус з аудіосистемою.

Фото: Michał Dukaczewski / RMF FM

Під час дрібних сутичок поліція застосувала сльозогінний газ проти Марти Лемпарт, однієї з лідерок протестів.

Фото: Leszek Szymański / PAP

Врешті частина людей вирушила колоною до домівки лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, куди на той час вже стягнули значні сили поліції.

Фото: Leszek Szymański / PAP

Акції пройшли також у Вроцлаві, Гданську та Лодзі, де теж зібралися по кілька сотень людей, та менші - у деяких інших містах.

Нагадаємо, КС своїм рішенням 22 жовтня оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після масових протестів президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Жовтневе рішення КС опублікували лише 27 січня, що стало причиною для нової хвилі протестів.

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