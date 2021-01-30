В Польше третий вечер подряд протестовали против запрета абортов

В Польше третий вечер подряд собрались протесты против решения Конституционного суда, которое уже вступило в силу и усилило запрет на прерывание беременности до почти полного.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet и RMF24.

В Варшаве несколько сотен человек собрались в центре города около 8 вечера. По замыслу организаторов, колонна должна была пройти к площади Варшавского восстания, но впоследствии их движению помешал кордон полиции, также полиция заблокировала автобус с аудиосистемой.

Фото: Michał Dukaczewski / RMF FM

Во время мелких стычек полиция применила слезоточивый газ против Марты Лемпарт, одной из лидеров протестов.

Фото: Leszek Szymański / PAP

В конце часть людей отправилась колонной к дому лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, куда к тому времени стянули значительные силы полиции.

Фото: Leszek Szymański / PAP

Акции прошли также во Вроцлаве, Гданьске и Лодзи, где тоже собрались по несколько сотен людей, и меньше - в других городах.

Напомним, КС своим решение 22 октября объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полном запрете на прерывание беременности в стране.

После массовых протестов президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Октябрьское решение КС опубликовали только 27 января, что стало причиной для новой волны протестов.

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