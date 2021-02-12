Посол Канади назвала три найпріоритетніші українські реформи

Посол Канади в Україні Лариса Галадза розповіла, які українські реформи Канада та країни "Групи семи" вважають найпріоритетнішими.

Про це Галадза розповіла у випуску англомовного новинного проєкту "KYIV NOT KIEV", повідомляє "Європейська правда".

"Для Канади, як і, я думаю, для G7, це судова реформа", - сказала Галадза, відповідаючи на питання, які українські реформи мають першочергове значення для Канади.

"Зараз є момент, є можливість, є потреба. Ризик - величезний. Є і політична воля. Зараз це (судова реформа - ЄП.) - високий пріоритет", - додала вона.

"Збереження макрофінансової стабільності також є важливим пріоритетом для нас... і також реформа безпекового сектору. Ми не тільки партнери G7, але і партнери НАТО. Партнерство, яке Україна має і хоче поглибити з НАТО, є прямим інтересом Канади ", - відзначила Галадза.

11 лютого після засідання Ради асоціації ЄС-Україна високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав судову реформу основним завданням для української влади.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також нагадав Україні, що антикорупційна та судова реформи мають залишатися пріоритетами і від них залежить наступний транш макрофінансової допомоги.