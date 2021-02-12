Посол Канады назвала три приоритетные украинские реформы

Посол Канады в Украине Лариса Галадза рассказала, какие украинские реформы Канада и группа стран "семерки" считают приоритетными.

Об этом Галадза рассказала в выпуске англоязычного новостного проекта "KYIV NOT KIEV", сообщает "Европейская правда".

"Для Канады, как и, я думаю, для G7, это судебная реформа", - сказала Галадза, отвечая на вопрос, какие украинские реформы имеют первоочередное значение для Канады.

"Сейчас есть момент, есть возможность, есть необходимость. Риск - огромный. Есть и политическая воля. Сейчас это (судебная реформа - ЕП) имеет самый высокий приоритет", - добавила она.

"Сохранение макрофинансовой стабильности также является важным приоритетом для нас ... и также реформа сектора безопасности. Мы не только партнеры G7, но и партнеры НАТО. Партнерство, которое Украина имеет и хочет углубить НАТО, является прямым интересом Канады", - отметила Галадза.

11 февраля после заседания Совета ассоциации ЕС-Украина высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал судебную реформу основной задачей для украинской власти.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис напомнил Украине, что антикоррупционная и судебная реформы должны оставаться приоритетами и от них зависит следующий транш макрофинансовой помощи.