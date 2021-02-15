В Італії уточнили рекомендацію щодо AstraZeneca на тлі дефіциту вакцин

Італійський національний регулятор щодо медичних препаратів AIFA допустив застосування вакцини AstraZeneca для людей віком до 65 років, яку спершу рекомендували для людей віком до 55 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коли вакцина AstraZeneca отримала затвердження європейського регулятора, низка країн рекомендували застосовувати її для людей не старших певного віку, зазвичай з лімітом 65 років - пояснюючи це нестачею даних про її дію на старших пацієнтів. Для людей більш поважного віку рекомендують використовувати дві інші затверджені вакцини - Pfizer-BioNTech і Moderna.

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Італійський регулятор AIFA встановив ще меншу рекомендовану межу - 55 років. Проте тепер керівник відомства зазначив, що в цілому препарат можна використовувати для старших пацієнтів.

"Вакцина призначена для усіх вікових груп, і зважаючи на нестачу доз, не буде неправильним застосовувати її для пацієнтів віком до 65 років", - сказав директор агентства Джорджо Палу в інтерв’ю Corriere della Sera.

Декілька країн, як Фінляндія та Естонія, рекомендували вакцину AstraZeneca для людей віком до 70 років.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca 29 січня.

Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.