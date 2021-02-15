В Италии уточнили рекомендацию по AstraZeneca на фоне дефицита вакцин

Итальянский национальный регулятор по медицинским препаратам AIFA допустил применение вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 65 лет, которую сначала рекомендовали для людей в возрасте до 55 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Когда вакцина AstraZeneca получила утверждение европейского регулятора, ряд стран рекомендовали применять ее для людей не старше определенного возраста, обычно с лимитом 65 лет - объясняя это нехваткой данных о ее воздействии на старших пациентов. Для людей более почтенного возраста рекомендуют использовать две другие утвержденные вакцины - Pfizer-BioNTech и Moderna.

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Итальянский регулятор AIFA установил еще меньший рекомендованный предел - 55 лет, однако после появления проблем с поставками вакцин уточнил свою рекомендацию.

"Вакцина предназначена для всех возрастных групп, и учитывая нехватку доз, не будет неправильным применять ее для пациентов в возрасте до 65 лет", - сказал директор агентства Джорджо Палу в интервью Corriere della Sera.

Несколько стран, такие как Финляндия и Эстония, рекомендовали вакцину AstraZeneca для людей в возрасте до 70 лет.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca 29 января.

Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.